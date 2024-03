Der Kirchheimer Ortsverband der Freien Wähler hat sich in den vergangenen fünf Jahren hervorragend entwickelt. Das stellte der Vorsitzende Uwe Neunzling bei der jüngsten Generalversammlung fest. Bei der Zusammenkunft wurde auch eine Kandidatenliste für die Wahl zum Gemeinderat aufgestellt.

Die Mitgliederzahl in der FWG Kirchheim steige kontinuierlich, erklärte Neunzling und führte aus: „Es freut mich sehr, dass wir mittlerweile weit mehr als 30 Männer und Frauen in unserem Ortsverband haben und die sich auch alle aktiv einbringen.“ Zur bisherigen Arbeit in der Kommunalpolitik zog er eine positive Bilanz.

Man könne auf einige Erfolge zurückblicken. Beispielsweise, dass Kirchheim als Schwerpunktgemeinde anerkannt wurde, dass das Weindorf Schulstandort bleibt, dass die Ortsmitte belebt wurde und dass der erste Abschnitt der Sanierung der Wirtschaftswege abgeschlossen werden konnte und der zweite angestoßen wurde.

„Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass wir lediglich 3,5 Jahre der letzten Legislaturperiode zur Verfügung hatten. Die restliche Zeit war eine Frozen Zone aufgrund der Corona-Pandemie“, so der Vorsitzende vor der Wahl der Kandidaten, bei der alle Listenvorschläge angenommen wurden. Mehrfachnennungen konnten vermieden, sogar Ersatzleute gewählt werden.

Neunzling kommentierte: „Wir haben eine starke Liste mit unterschiedlichen Charakteren, die verschiedene Gedanken und Ideen einbringen.“ Mit einer Mischung aus jung und erfahren, männlich und weiblich sei die FWG gut aufgestellt. „Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen, die wir gern annehmen“, meinte er. Man wolle den Schwung mitnehmen, angefangene Projekte beenden und weitere umsetzen. Allerdings werde es noch einiges an Energie und Kraft kosten, die Gemeinde für die Zukunft zu rüsten.

Kandidatenliste

1. Kay Kronemayer, 2. Uwe Neunzling, 3. Axel Bona, 4. Ansgar Galler, 5. Rainer Butscher, 6. Bernd Schmidt, 7. Michael Köchling, 8. Georg Best, 9. Jan Neunzling, 10. Heike Hahn, 11. Nadja Bauer-Geiger, 12. Robert Weiß, 13. Markus Völker, 14. Simone Bergelt, 15. Beatrix Klinger und 16. Robert Hinze-Selch. Ersatzkandidatinnen: Tina Bäter und Svenja Schuch.