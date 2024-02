Fußballer können auch Fasnacht – und wie: Das hat das Männerballett des TSV Ebertsheim bei seiner mit 250 Besuchern ausverkauften Prunksitzung nachgewiesen. Ihr Tanz in Lack und Leder war umjubelter Abschluss des knapp vierstündigen Programms.

Es war ein besonders junges Programm, schließlich ist der Großteil der aktiven TSV-Fasnachter gerade mal 30 Jahre und jünger. Doch standen auch die von Nicole Frey trainierten Ü-50-„Gruwe-Dancer“ den Jungen in nichts nach: Sie ließen nicht nur ihre Dirndl fliegen. Eine weitere tänzerische Rakete zündete die Chaos-Crew von und mit Michelle und Celine Wahl. Begeisterten Applaus ernteten auch die von der „ausgewanderten“ Ebertsheimerin Laura Kiefer organisierten Heppenheimer Gruppen sowie die „Lautschemmer“ Fasnachter. Von den Tanzmäusen und Garde bis zu Thomas Mattern und Wolfgang Becker: Die zwei Urfasnachter gaben zum Vergnügen des Publikums als Charles und Camilla Intimes aus dem englischen Königshaus zum Besten.

In der zweiten Büttenrede des stimmungsvollen Abends begnügten sich die „zwää junge Dudderer vun Ewertsemm“, Jaqueline Hofstädter und Jan Hummel, „nur“ mit dem Ebertsheim-Rodenbacher Ortsgeschehen: von beim örtlichen Vogelschutzverein besonders geschützten Spezies Schluckspechte und Schnapsdrosseln und einem Brücken-Skandal bis zum derzeitigen Transfer-Wert der Ebertsheimer B-Klassen-Kicker in einer Gesamthöhe von 2,25 Euro. Schließlich sorgten noch einige Play-Back-Stars – von Freddie Mercury (Jens Hummel) bis Al Bano und Romina Power (Marco Hotz und Petra Hummel) für Stimmung in der voll besetzten Schulturnhalle, ehe mit dem gemeinsam gesungenen Ebertsheimer Lied ein gelungener Abend endete.