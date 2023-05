Blockmehrkämpfe für die U16-Leichtathleten, Einzelwettkämpfe für die ältere Jugend – der Leichtathletikverband Pfalz ging bei den Sichtungswettkämpfen in Edenkoben auf Talentsuche. Die SG TSG Grünstadt/TSV Freinsheim stellte drei Sieger.

Überragend aus Sicht der Startgemeinschaft war Alvar Matsuura: Er setzte sich mit 2703 Punkten im Blockmehrkampf (BMK) Sprint auf Anhieb auf Platz sieben der aktuellen deutschen Bestenliste. Dabei steigerte sich der 15-jährige Freinsheimer über 100 Meter auf 12,13 Sekunden und über 80 Meter Hürden auf laut Startgemeinschaft ausgezeichnete 11,88 Sekunden. Im Weitsprung hatte er zunächst Anlaufprobleme, punktete dann im letzten Versuch mit 5,71 Metern. Auch mit der Kugel erreichte er erst im letzten Versuch mit 12,02 Metern sein bestes Resultat.

Merle Brammert-Schröder (U20) stieß die Vier-Kilogramm-Kugel erstmals in dieser Saison über neun Meter. Mit 9,07 Metern gewann sie den Wettkampf. Einen weiteren Sieg steuerte der Grünstadter Carlo Deuker (BMK Sprint, M13) bei. Steigerungen über 60 Meter Hürden auf 11,01 Sekunden und vor allem im Hochsprung auf 1,30 Meter waren die Grundlage seiner 1927 Punkten.

Ruckert bricht Wettkampf ab

Theo Ruckert lieferte einen starken Mehrkampf ab, war nach vier Disziplinen der Beste seiner Altersklasse M12. Vor dem 800-Meter-Lauf brach er den Wettkampf ab. Eine Vorsichtsmaßnahme nach einer leichten Reizung der Achillessehne. Trotzdem hätte er beinahe gewonnen: Ihm fehlten keine 20 Punkte zum Sieg. 75 Meter in 10,89 Sekunden und 35,5 Meter mit dem 200-Gramm-Ball waren seine besten Leistungen.

Zweite Plätze belegten Jule Rehg (U18, Kugel und Diskus) sowie trotz starken Einzelleistungen Paul Kronemayer (M13, BMK Wurf). Kronemayer steigerte sich über 75 Meter auf 10,25 Sekunden, über 60 Meter Hürden auf 11,08 Sekunden und wuchtete die Kugel auf 10,88 Meter. Jan-Hendrik Kühn (M14) verbesserte sich im Hochsprung auf 1,50 Meter und sprang gute 4,83 Meter weit. Im BMK Sprint belegte er den vierten Platz.

Rekord über krumme Strecken

Weitsprung-As Julian Schlepütz startete währenddessen in Kaiserslautern mit langen Sprints in die Freiluftsaison: Er siegte jeweils in Vereinsrekord über die selten gelaufenen „krummen“ Strecken 150 und 300 Meter in 16,91 sowie 36,62 Sekunden. Die alten Rekorde von Udo Fischer stammten aus dem Jahr 1984.