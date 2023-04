Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Talstraße war am Samstag erneut gesperrt: Dieses Mal allerdings nicht wegen einer Baustelle, sondern deswegen, weil die Feuerwehr zum Maihof in Altleiningen gerufen worden war. Sie hielt in dem ehemaligen Swingerclub eine Übung ab, die manche Herausforderung bereithielt.

Hilferufe sind zu hören aus dem oberen Stockwerk des Wohnhauses in der Talstraße 17. Jede Menge Rauch quillt aus dem Gebäude, in dem sich etliche Menschen befinden. Wie viele, weiß