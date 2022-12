Eisenberg/Grünstadt. Was bedeuten die am Wochenende anstehenden Fahrplanumstellungen bei den Regionalbahnen für den Busverkehr und die Anschlüsse in Eisenberg?

Im Pfälzer Regionalverkehr war als wichtigste Verbesserung die Einführung eines Halbstundentakts zwischen Grünstadt und Frankenthal vorgesehen und schon in den Fahrplanmedien der Deutschen Bahn (DB) veröffentlicht. Der Hauptnutznießer dieser Verbesserung ist der Abschnitt zwischen Freinsheim und Frankenthal, auf dem nach dem neuen Fahrplankonzept fast doppelt so viele Züge fahren wie bisher.

In letzter Minute wurde aber die Einführung dieses neuen Plans abgeblasen, weil der dafür erforderliche Kreuzungsbahnhof in Kirchheim nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Für eine Übergangszeit, deren Dauer noch nicht feststeht, wird der Fahrplan zwar auf das neue Konzept umgestellt, es fehlt aber auf dem Abschnitt zwischen Grünstadt und Frankenthal der vorgesehene Zug von Monsheim nach Frankenthal. Dadurch entfällt auf dem Abschnitt zwischen Grünstadt und Freinsheim etwa die Hälfte der bisherigen Züge.

Was bedeuten die Änderungen für Eisenberg?

Die Fahrzeiten der Regionalbahn-Linie 46 von Frankenthal nach Ramsen (über Grünstadt und Eisenberg) werden um rund 30 Minuten verschoben. Es gibt aber weiterhin ein stündliches Angebot.

Die regionale Buslinie 920 (Eisenberg – Göllheim – Kirchheimbolanden) wird laut Verkehrsverbund Rhein-Neckar auf das neue Fahrplankonzept der RB 46 dahingehend angepasst, dass in Eisenberg Anschlüsse in der jeweiligen Hauptlastrichtung möglich sind. In Kirchheimbolanden bestehe bei nahezu allen Busfahrten ein direkter Anschluss zwischen der Linie 920 und der RB 31 beziehungsweise dem RE 13 in beiden Richtungen, sodass es auf der Achse Alzey – Kirchheimbolanden – Eisenberg ein attraktives ÖPNV-Angebot gebe.

Vorverlegt und nach hinten verschoben

In Fahrtrichtung Kirchheimbolanden – Eisenberg werden die Fahrten morgens bis mittags um jeweils 5 bis 15 Minuten vorverlegt. Dadurch ergeben sich laut VRN von morgens bis nachmittags Anschlüsse mit kurzer Umsteigezeit zu der RB 46 von Eisenberg in Richtung Grünstadt und Frankenthal. In der Gegenrichtung werden die Fahrten vormittags um rund 5 Minuten vorverlegt, die Fahrten nachmittags werden um rund 20 bis 30 Minuten nach hinten verlegt.

Die Züge mit Ankunft um 7.50 Uhr, 8.40 Uhr sowie ab dem Nachmittag in Eisenberg haben direkten Anschluss an die Buslinie 920 nach Kirchheimbolanden, das gilt auch an den Wochenenden. Dort bleibt es beim bisherigen Fahrplanumfang mit einem Fahrtenangebot etwa alle zwei Stunden.