Aufgrund von Arbeiten an der Brücke am Autobahnkreisel sind zwei Fahrbahnen vorübergehend gesperrt worden. Grund dafür ist laut Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH West in Montabaur die Installation eines Taubenschutzes sowie kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an der Brücke. Der Autobahnzubringer von der Kirchheimer Straße aus wurde komplett gesperrt und der Verkehr über den Kreisel umgeleitet. Die Ausfahrt auf die B271 in Richtung Kirchheim wurde verengt. Die Arbeiten sollen bis Ende dieser Woche andauern und die Verkehrssicherung voraussichtlich ab nächster Woche wieder aufgehoben werden.