Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Idee klingt gewitzt: Vertreter aus Politik, Verwaltung und Unternehmen treffen sich zum Spaziergang im Grünen, unterhalten sich und kommen so auf kreative Ideen. Am Donnerstag haben das rund 25 Männer und Frauen beim „Wirtschaftsge(h)spräch“ in Grünstadter Stadtwald ausprobiert.

Ziel des ersten Wirtschaftsge(h)sprächs ist es, die Kommunikation zu stärken und kreative Ideen auf den Weg zu bringen. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) erläutert: „Verwaltung,