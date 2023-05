Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tischtennis-Akteure des TV Colgenstein-Heidesheim sind in der aktuellen Spielzeit der Ersten Pfalzliga weiter ungeschlagen. Das Team um Kapitän Tobias Reißenweber empfängt am Samstagabend (19 Uhr) in eigener Halle den TTC Keimbach-Kaulbach und will die aktuelle Siegesserie ausbauen.

Neuzugang Sebastian Gailing, der vom Verbandsoberligisten TTC Oggersheim kam, hat gleich mal voll eingeschlagen. Der 21-Jährige hat von bislang sechs Spielen für den TVC fünf gewonnen.