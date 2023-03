Eliana Giemsa ist bei „The Voice Kids“ nicht in die nächste Runde gekommen. Am Freitag wurde der Auftritt der Neunjährigen in SAT1 ausgestrahlt. Bereits im Sommer 2022 hatte sie sich für das Format beworben und wurde angenommen. Die Ramserin sang den Song „36 Grad“ von 2raumwohnung. Es hätten sich Kleinigkeiten beim Singen eingeschlichen, erklärte Michi Beck, warum er und Smudo von den Fantastischen Vier sich nicht für Eliana entschieden haben. Als Entschädigung bekam sie von ihnen Tickets für ein Fanta-4-Konzert. Bei „The Voice Kids“ können Kinder ab einem Alter von sieben Jahren teilnehmen. Vorbild der Sendung ist die Castingshow „The Voice of Germany“, bei der die Juroren zunächst mit dem Rücken zu den Kandidaten sitzen und diese nur anhand ihrer Stimme bewerten. Wenn sich ein Juror umdreht, ist man in der nächsten Runde und automatisch in dessen Team. Wenn sich mehrere umdrehen, hat der Kandidat die Wahl, wem er sich anschließt.