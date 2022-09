Am Mittwoch gegen 21.45 Uhr hat die Polizei einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Kirchheimer Straße in Grünstadt kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten. Außerdem war der junge Mann kein Unbekannter: Bereits im Mai hatte die Polizei den Grünstadter dabei erwischt, wie er unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war. Ihm wurden die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Da es sich um einen Wiederholungsfall handelt, muss der junge Mann nun unter anderem mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.