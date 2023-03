Das Personal mehrerer Kindergärten im Leiningerland wird sich an einem Warnstreik am Donnerstag beteiligten, zu dem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aufruft. Das hat die Verwaltung der Verbandsgemeinde mitgeteilt. Betroffen sind demnach die Kindertagesstätte Altleiningen, die Kinderkiste Carlsberg, die Kindertagesstätte „Am alten Steinbruch“ in Hettenleidelheim, die Kita des Kindertagesstätten-Zweckverbands Laumersheim-Großkarlbach und die Kindertagesstätte in Wattenheim. Nicht gestreikt wird im Spatzennest in Carlsberg, im Gelben Haus in Hettenleidelheim sowie in den Kindertagesstätten in Dirmstein, Ebertsheim, Gerolsheim, Kindenheim, Kirchheim, Obrigheim und Quirnheim. Noch keine Rückmeldungen zu möglichen Streik-Plänen hat die Verbandsgemeindeverwaltung vom Personal der Kindertagesstätte Blaues Haus in Hettenleidelheim. Inwieweit in Grünstadt die städtischen Kindergärten bestreikt werden, ist ebenfalls noch offen.