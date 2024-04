Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Grünstadts Rat rebelliert gegen die Stadtverwaltung. Die veröffentlicht Sitzungsprotokolle nur noch anonymisiert und sagt, der Datenschutz zwinge dazu. Die Bürger-Vertreter halten das für Quatsch. Beide Seiten berufen sich dabei auf den Landesdatenschutzbeauftragten. Eine RHEINPFALZ-Anfrage bei ihm bringt nun Klarheit.

Was steht überhaupt in den Grünstadter Ratsprotokollen?

In den Niederschriften hält die Verwaltung fest, um was es beim jeweiligen Tagesordnungspunkt ging. Außerdem