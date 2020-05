Der CDU-Kreisvorstand Bad Dürkheim hat Markus Wolf (Bad Dürkheim) einstimmig zum Direktkandidaten für die Landtagswahl 2021 bestimmt, das teilt stellvertretender Kreisvorsitzender Stefan Heiser mit. Zu diesem Ergebnis sei der Vorstand bei einer Videokonferenz gekommen, bei der außerdem Elke Schanzenbächer (Weisenheim am Berg) als B-Kandidatin vorgeschlagen wurde, und zwar ebenfalls einstimmig. Die beiden sollen nach dem Willen des CDU-Kreisvorstands bei der Landtagswahl im kommenden März für den Wahlkreis Bad Dürkheim antreten. Für die offizielle Nominierung durch die Mitgliederversammlung sei ein Termin Ende Juni oder Anfang Juli ins Auge gefasst worden. Wolf habe in den vergangenen Jahren einen guten Job als CDU-Kreisvorsitzender und Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion gemacht, heißt es in der Mitteilung weiter. Er habe wichtige Aufgaben übernommen und „mit Bravour gemeistert“. Bereits vergangene Woche hatte die Bad Dürkheimer CDU Wolf als Kandidaten nominiert. Die stellvertretenden Vorsitzenden Gisela Hoffmann und Thorsten Brand betonten nach der Wahl, dass er aufgrund seiner Vita alles mitbringe: ein abgeschlossenes Studium, eine langjährige Arbeit in einem Dienstleistungsunternehmen in der freien Wirtschaft sowie jetzt die Arbeit im Weingut der Schwiegereltern in Leistadt.