Sie hatten sich sehr viel Mühe gegeben. Weil schon früh klar war, dass es auch 2021 keine normale Theatersaison geben würde, dachten sich die Altleininger Burgspieler eine Reihe von coronakonformen Kulturhäppchen aus. Nun sind auch diese unmöglich geworden.

Problematisch seien dabei weniger die Veranstaltungen selbst, für die es ausgefeilte Hygienekonzepte gebe. Es geht vielmehr um die Vorbereitungen darauf. „Die Regelungen kann niemand nachvollziehen“, findet die Vorsitzende der Burgspiele Altleiningen, Susanne Rechner, und fragt: „Wieso durften sich bis zur aktuellen Verschärfung am Wochenende bis zu zehn Menschen draußen treffen und gemeinsam bei sportlichen Aktivitäten schwitzen, aber uns war es quasi untersagt, unter freiem Himmel zu proben?“ Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen (ein Haushalt plus eine externe Person) gelten auch für Laientheater. Aber wenn Amateurmimen schon nicht mit Joggern oder Gymnastiktreibenden gleichbehandelt werden, dann vielleicht mit professionellen Bühnen, die weiterhin Stücke spielen und davon Videos drehen können? Nein. „Laientheater existieren in den Köpfen der Politiker nicht“, mutmaßt Rechner.

Voller Elan hatten sich die Burgspieler im vergangenen Herbst auf ihr Filmprojekt „Bright Lights“ gestürzt, das im Juli aufgeführt werden sollte. 15 Leute waren darin eingebunden. Im Mittelpunkt steht ein Jugendlicher, der aufgrund von familiären Problemen in die Drogenszene abrutscht. Die Handlung bleibt am Ende offen und die Zuschauer können den Ausgang der Geschichte mitbestimmen. Eine oder mehrere Varianten der Abschlussszene werden dann auf die Bühne gebracht. „Aber der 31. Oktober war der erste und bis dato letzte Drehtag“, erläutert die Vorsitzende des 1980 gegründeten Vereins. Als selbst in den Weihnachtsferien keine weiteren Videoaufnahmen möglich waren, starb das Vorhaben. Zuvor hatte es für das digitale Equipment noch einen Zuschuss in Höhe von 6000 Euro vom Land gegeben.

Ideen werden begraben

Eine kurzweilige Märchenstunde war eine weitere Idee, die letztlich begraben werden musste. „Zwischen dem Schindtal-Parkplatz in Höningen und dem Hexenhäuschen am Waldlehrpfad wollten wir zu einem Mitmach-Stationen-Theater einladen“, erläutert Öffentlichkeitsreferent Martin Steinmetz. Dafür hätten sich die Burgspieler mächtig ins Zeug gelegt, denn diese Art von Kulturdarbietung erfordert einen großen Aufwand. Schließlich muss die komplette Ausstattung für alle Szenen sowie die gesamte Technik transportiert und aufgebaut werden. Gerade Familien mit Kindern hätten Hänsel und Gretel auf ihrem spannenden Weg durch den Wald sicherlich gern begleitet. Aber auch die Es-war-einmal-Wanderung lässt sich nicht umsetzen, weil keine Chance zum Proben besteht.

Der „etwas andere Dorfrundgang“ durch Höningen, bei dem das Publikum in zeitversetzten Gruppen bei Einbruch der Dunkelheit zu interessanten Orten geführt worden wäre, kann ebenfalls nicht realisiert werden. „Nur per E-Mail und im Videochat kann man nicht kreativ genug sein, um solche Projekte auf die Beine zu stellen“, sagt der Zweite Vorsitzende Markus Barnert. „Man muss schon direkt am Spielort sein, ihn auf sich wirken lassen und beim Interagieren mit den anderen Akteuren Ideen entwickeln.“ Steinmetz äußert die Hoffnung, dass der Dorfrundgang, die Märchenstunde und „Bright Lights“ im jetzt kommenden Sommer so weit vorbereitet werden können, dass man die Veranstaltungen zumindest 2022 anbieten kann.

Resthoffnungen für 2021

Eventuell noch im laufenden Jahr aufführen können die Burgspieler ein bereits eingeübtes Stück und eine Matinee am Abend. Die „Soiree der blauen Art“ ist dem Theatercafé angelehnt. In Form von Gedichten, Szenen und Instrumentalmusik (ohne Aerosole) kann man da sein blaues Wunder erleben: In Text und Bild beschäftigen sich vier Amateurmimen mit „Shades of Blue“, wie sie beispielsweise vorkommen in Blaumachen, blauäugig und blaublütig. In nur drei bis vier Wochen wieder bühnenreif wäre laut Steinmetz die Komödie „Benefiz – jeder rettet einen Afrikaner“, von der im Herbst bis zum zweiten Shutdown nur ein Teil der Vorstellungen laufen konnte. Das Werk über Rassismus von Ingrid Lausund ließe sich auch im September oder Oktober noch einmal auf die Bühne bringen. Natürlich hänge es davon ab, wie viele Zuschauer dann zugelassen sind und ob der Verein finanziell drauflegen würde.

Rund 15.000 Euro Kosten fallen jährlich an, ohne dass auch nur ein Stück einstudiert und aufgeführt wurde: unter anderem für Miete, Versicherungen, Nebenkosten. Und gegenwärtig fließt kein Cent in die Kasse. „Das ist aber gar nicht das Allerschlimmste. Wir leben derzeit von den Rücklagen“, sagt Rechner. Steinmetz klagt: „Was uns so fehlt, ist das Gemeinsame, das Miteinander in der Gruppe.“ Seine Frau ergänzt: „Proben ist zwar anstrengend. Aber es gibt einem jedes Mal einen unglaublichen Kick.“