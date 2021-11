In Eisenberg soll es nun doch einen Adventsmarkt geben. Am Haus Isenburg warten am kommenden Wochenende 15 Anbieter weihnachtlicher Basteleien und Leckereien auf Besucher. Dazu ist auch ein umfangreiches Rahmenprogramm auf der Bühne geplant, wie die Verwaltung mitteilt. Zur Eröffnung des Budenzaubers durch die Erste Beigeordnete der Stadt, Sissi Lattauer (SPD), am Freitag, 26. November, werden die Jagdhornbläser Rosenthal auftreten. „Auch kommt der Nikolaus und beschenkt die Kinder“, kündigt Christel Fellenberger aus dem Kulturamt der Verbandsgemeinde an. Ab 19 Uhr ist Livemusik unter dem Motto „Christmas Feelings“ mit Stefan Schöner und Lisa Mörsdorf zu hören. Am Samstag und am Sonntag gibt es jeweils ab 16 Uhr eine Märchenstunde mit Weihnachtsliedersingen. Maria Spieß wird das auf dem Akkordeon begleiten. Mit dabei ist an beiden Tagen der Nikolaus. Am Samstag tritt anschließend die Eisenberger Blaskapelle auf. Ab 19 Uhr wird Jan Luca Ernst mit seiner Band das Beste von Ed Sheeran, Eric Clapton, Elton John und anderen Musikergrößen präsentieren. Für den Sonntag ist ab 14.30 Uhr ein Konzert mit dem Gesang- und Musikring Eisenberg vorgesehen. Nach der Märchenstunde lässt der Spielmannszug mit einem Adventskonzert die Veranstaltung ausklingen. Der Weihnachtsmarkt im Park des Haus Isenburgs ist geöffnet am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr.