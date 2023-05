Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wattenheim als Vorzeige-Kommune? In der Ortsgemeinde mit 677 Haushalten soll der Breitbandausbau perfekt und zur Zufriedenheit aller Beteiligten laufen. Dieses Versprechen wurde von Vertretern der Firma Mawa beim offiziellen Spatenstich für das Großprojekt gegeben. Am Montag startet der Tiefbau.

Mit einem Jahr Verspätung kann es nun endlich losgehen. Bereits am 1. Juni 2021 wollte der in Hannover ansässige Baudienstleister Mawa das Betriebsgelände seiner Niederlassung in der Leininger