Am Morgen der jüngsten Ratssitzung war Hettenleidelheims Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) ein Vorschlag der Verbandsgemeinde zu einer Förderung aus dem Leader-Programm auf den Tisch geflattert. Beim kurzfristig eingeschobenen Tagesordnungspunkt ging es um die Umgestaltung des Spielplatzes Im Sotter.

Die zu ergatternde Leader-Zuschüsse von 55 Prozent sind für neue Geräte gedacht, die Kleinstkinder im Alter von bis zu drei Jahren nutzen können, sowie eine Boulebahn für Menschen jeden Alters. Ziel der finanziellen Unterstützung ist es, „durch die gesundheitsfördernde Erweiterung ein attraktives Angebot an Bewegungsmöglichkeiten“ zu schaffen. Im Antrag wird von einer „innovativen Lösung zur nachhaltigen Entwicklung der Region und zur Erhaltung der Lebensqualität“ gesprochen.

Die Gesamtkosten für so einen Umbau zum Mehrgenerationenplatz liegen bei knapp 24.000 Euro, von denen knapp 20.000 Euro förderfähig sind. Letztendlich muss die Gemeinde knapp 13.000 Euro an Eigenmitteln aufbringen. Sie erhält fast 11.000 Euro aus dem Leader-Regionalbudget. Voraussetzungen: Im Juni wird mit den Arbeiten begonnen und am 15. Oktober sind sie abgeschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Antrag zu stellen.