Ein riskantes Überholmanöver hat am Samstag in Neuleiningen fast zu einem Unfall geführt. Laut Polizei war ein 50-Jähriger mit seinem Auto gegen Mitternacht auf der Sausenheimer Straße in Richtung Tiefenthal unterwegs. Dort wurde er in einer scharfen Rechtskurve von einem schwarzen Skoda Yeti überholt. Weil sich Gegenverkehr näherte, scherte das überholende Auto knapp vor dem 50-Jährigen ein, sodass dieser stark bremsen musste. Anschließend folgte der 50-Jährige dem Skoda Yeti noch bis zum Sonnenberg, wo dieser auf einen Schotterweg in Richtung Wildruhezone einbog. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsgefährdung. Zeugenhinweise nimmt die Inspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120, entgegen.