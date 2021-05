Fast wäre das Baugebiet „Ober dem Biengarten“, das in Biedesheim die aufgrund von Hochwassergefahr nicht realisierbaren 14 Grundstücke „Im Bangert IV“ ersetzen soll, auch nicht zu verwirklichen gewesen. „Nach dem Flächennutzungsplan hätten wir nur auf der südlichen Seite Bauplätze ausweisen dürfen, weil uns nicht mehr Flächenkontingent zur Verfügung stand“, berichtete Bürgermeister Holger Pradella dem Gemeinderat. Dann hätte man die Erschließung nur auf halb so viele Eigentümer wie geplant verteilen können. Allein rund 40 Euro pro Quadratmeter wären für die notwendige Linksabbiegespur auf der L 448 angefallen. „Das kann man niemandem zumuten“, so der Ortschef. Gemeinsam mit Landrat Rainer Guth (parteilos) und Verbandsbürgermeister Steffen Antweiler (FWG) habe er nach einer Lösung gesucht. Und eine gefunden: Die Planungsgemeinschaft Westpfalz habe Biedesheim 0,5 Hektar mehr Kontingent zugestanden, sodass statt 0,85 jetzt 1,35 Hektar zur Verfügung stehen. „Das sind acht Bauplätze zusätzlich“, so Pradella. Vor der zweiten Auslegung des B-Planes soll der Ingenieur die Kosten für die Erschließung nun genau berechnen.