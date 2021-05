Bewegung kommt in das Endlosprojekt der Gemeinde: das Neubaugebiet Talblick. Ortsbürgermeister Hubert Deubert (parteilos) will bis zum Jahresende erreichen, dass der Satzungsbeschluss für das Areal gefasst wird und dann endlich die Erschließung beginnen kann.

Am 4. Dezember 2014 hatte der Gemeinderat Quirnheim den Aufstellungsbeschluss für das Neubaugebiet gefasst. Rund 25 Bauplätze sollen dort entstehen, für die es laut Bürgermeister Hubert Deubert mittlerweile schon weit mehr als 30 Bewerber gibt.

Immer wieder war in der Vergangenheit vor allem die Entwässerung des Gebiets in Hanglage Gegenstand der Debatten, etwa die Frage, wie das Außengebietswasser abgeleitet werden könnte. „Lassen Sie mich feststellen: Das Baugebiet ist bei der Regenwasserabführung komplett autark“, sagte Deubert und machte damit deutlich, dass wohl manche Diskussion der Vergangenheit wenig zielführend war.

Plan ruhte vier Jahre

Seit 2017 lag die Planung auf Eis, doch schon im Juni will der Ortsbürgermeister mit weiteren Entscheidungen in den Rat gehen. Klar ist, dass die abschließenden Planungsarbeiten die Gemeinde jetzt 50.728 Euro kosten werden. Die Regenrückhaltebecken im Gebiet werden wie vorgesehen gebaut und reichen aus. Benötigt wird für die Erschließung eine weitere Trafostation. Die im Zusammenhang mit der Beteiligung der Behörden und Bürger eingegangenen Anregungen sind noch in den Bebauungsplanentwurf in seiner Version aus dem Oktober 2019 einzuarbeiten, zudem müssen alle Gutachten und ansonsten vorliegenden Unterlagen auf ihre Aktualität hin überprüft werden.

„Was uns darüber hinaus noch fehlt, ist eine Abstimmung zur Bereitstellung von Löschwasser. Insgesamt erwarte ich jetzt keine großen Hürden mehr“, sagte Deubert, der ankündigte, dass als nächster Schritt nochmals eine Offenlage des Bebauungsplans erfolgen müsse.

Kleine Wust zu überplanen

Ausnahmen sind die Regel im Gewerbegebiet Kleine Wust. Deshalb soll dort die Planung komplett überarbeitet werden. Das hängt ursächlich auch damit zusammen, dass Ernst Eymann dort einen weiteren Flugzeug-Hangar für den Luftfahrtverein Grünstadt auf seinem Gelände bauen will. Die Kreisverwaltung versagte dazu zunächst einmal ihr Einvernehmen. „Der Kreis macht uns für eine Befreiung erhebliche Probleme, deshalb müssen wir das anders angehen“, so Deubert. Die Anpassung des Bebauungsplans sei überfällig, da fast für jedes Grundstück bereits Befreiungen oder Ausnahmegenehmigungen erteilt worden seien.

Dies sei auch im Zusammenhang mit Betriebswohnungen geschehen, von denen es laut Deubert neun Stück im Gewerbegebiet gibt. In solchen Wohnungen können Inhaber von Unternehmen direkt auf ihrem Firmengelände leben. Bislang ist das eine Ausnahme. Bei der B-Plan-Überarbeitung soll diese Option geregelt werden. Bei einer Gegenstimme wurde beschlossen, die Änderung des Bebauungsplans auf den Weg zu bringen.

Bauvoranfrage wichtig

Auch über das Bauen im Außengebiet wurde im Gemeinderat diskutiert – recht kontrovers. Wenn rechts an einer Straße Gebäude stehen, heißt das noch lange nicht, dass auf der linken Seite auch Häuser errichtet werden dürfen – vor allem dann nicht, wenn die für die Bebauung gewünschten Grundstücke außerhalb der Ortsgrenze liegen. Hierzu ändert sich gerade die Rechtslage: Der Paragraf 13 b des Baugesetzbuchs soll das Bauen in solchen Sondersituationen erlauben. Darauf will sich auch eine Eigentümerfamilie aus dem Dorf berufen, die den Bau eines Hauses im Außenbereich am Friedhofsweg plant und das Ansinnen an den Rat herangetragen hat. Eine offizielle Bauvoranfrage hat sie jedoch noch nicht gestellt.

Der Kreis winkt bisher ab. „Die Behörde ist verpflichtet, bei einer konkreten Bauvoranfrage die Struktur- und Genehmigungsdirektion zu konsultieren“, so Deubert, der die Eigentümer darum bat, eine solche Voranfrage einzureichen. „Nur dann muss der Kreis wirklich sagen, wie er es haben will“, so der Ortsbürgermeister.