In Kirchheim geht es mit einem Großprojekt nicht so voran wie geplant, dafür soll in Dirmstein dieses Jahr endlich mit etwas begonnen werden, das eigentlich schon 2023 auf dem Plan stand: die Renaturierung des Eckbachs. Warum die Politik des Landes Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) Kopfzerbrechen bereitet und was in der Verbandsgemeinde Leiningerland seiner Meinung nach trotz aller Hemmnisse gut läuft.

Was war der herbste Rückschlag im Jahr 2023?

Frustrierend findet Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) vor allem, dass die Verbandsgemeinde im Bereich Hochwasservorsorge nicht wirklich weiterkommt.