Die Faustballer der TSG Tiefenthal sind am Samstag ganz knapp am ersten Saisonsieg in der Bundesliga-Feldrunde vorbeigeschrammt. Das Team trat beim TV Schweinfurt-Oberndorf stark ersatzgeschwächt auf, verlor aber nach großem Kampf mit 3:5 und bleibt damit weiter Tabellenschlusslicht.

„Wir hätten den Sieg verdient gehabt, aber letztlich konnten wir die vielen Ausfällen nicht kompensieren“, sagte der TSG-Abteilungsleiter Robert Happersberger. Er übernahm am Samstag