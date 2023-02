Anzeichen für Drogenkonsum bemerkten Polizisten bei einem Opel-Fahrer, den sie am Sonntagnachmittag in Altleiningen kontrollierten. Sie baten den 26-Jährigen zum Rauschgift-Schnelltest, Ergebnis: Er hatte THC genommen. Also musste er zu Blutprobe und durfte nicht weiterfahren, die Beamten haben ihm seinen Autoschlüssel abgenommen. Jetzt wird gegen ihn ermittelt. Außerdem wird die zuständige Behörde prüfen, ob er als Drogenkonsument seinen Führerschein abgeben muss.