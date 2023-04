Anja Kleinhans, die umtriebige Leiterin des „Theaders“ in Freinsheim, ist neue zweite Vorsitzende des Landesverbands professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz (Laprofth). Die 1976 in Speyer geborene und in Berlin ausgebildete Schauspielerin wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Verbands in Mainz zur Stellvertreterin der ebenfalls neuen Vorsitzenden Jayashri (Joya) Ghosh (Trier) gewählt.Mit Hedda Brockmeyer vom Neustadt-Hambacher „Theater in der Kurve“ als Beisitzerin ist eine weitere Akteurin aus der Region im Vorstand vertreten.

Der 1992 gegründete Verband zählt aktuell 46 Ensembles und Solokünstler als Mitglieder, die für die gesamte Bandbreite der freien darstellenden Künste in Rheinland-Pfalz stehen: traditionelles Sprech- und Musiktheater, Tanz, Kinder- und Jugendtheater, Figuren- und Objekttheater, Volks-, Clown- und Improvisationstheater wie auch experimentelle und spartenübergreifende Formen mit Artistik und Zirkus.

Er wird von einem ehrenamtlich tätigen Vorstand geleitet und verfügt seit 2008 über eine Geschäftsstelle mit hauptamtlicher Geschäftsführung in Koblenz.