Dass in der Kirchheimer Hintergasse seit einigen Jahren große Mengen an Baumaterialien herumliegen, sorgt bei Bürgern und Ortsspitze für Unmut. Nach unserem Bericht darüber hat sich der Investor gemeldet. Während Ortsbürgermeister Kay Kronemayer (FWG) nicht nachvollziehen kann, weshalb die Verbandsgemeinde Leiningerland das duldet, noch dazu bei jemandem, der ohne Baugenehmigung agiere. Der Investor Stefan Thiel entgegnet, für den Abriss benötige man keinen Roten Punkt. Seit Januar liege diese aber trotzdem vor. Er erklärt, was er vorhat und warum er keine andere Lagermöglichkeit für seine Materialien sieht. Mehr zum Thema lesen Sie hier.