Dass in der Kirchheimer Hintergasse seit einigen Jahren große Mengen an Baumaterialien herumliegen, sorgt bei Bürgern und Ortsspitze für Unmut. Nach unserem Bericht darüber hat sich der Investor gemeldet. Er erklärt, was er vorhat und warum er keine andere Lagermöglichkeit sieht.

Seit 2021 wird das marode Anwesen Hintergasse 2 in Kirchheim instandgesetzt. Und seither stapeln sich Steine, Metall und Holz im öffentlichen Verkehrsraum.