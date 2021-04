Mit einem Rettungshubschrauber ist ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer am Karfreitagmittag ins Krankenhaus geflogen worden, nachdem er auf der B 271 zwischen Bockenheim und Grünstadt einen Unfall hatte. Der 16-Jährige aus der Verbandsgemeinde Leiningerland kam mit seiner 125er Yamaha aus Richtung Bockenheim, stürzte rund 75 Meter nach der Eisbachtalbrücke aus bislang ungeklärter Ursache und prallte gegen die Schutzplanke. Seine Verletzungen sind nicht lebensgefährlich, teilt die Polizei mit. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt zu melden.