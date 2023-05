Am Dienstag, 9. Mai, und am Dienstag, 23. Mai, findet auf dem Sportgelände des TV Kleinniedesheim jeweils um 17.30 Uhr das Sportfest „Kleinniedesheimer Double“ statt, das sich mittlerweile zum 21. Mal jährt.

Bei diesem leichtathletischen Wettkampf handelt es sich um ein Schüler-Abendsportfest für die Jahrgänge 2008 bis 2015, das der TV Kleinniedesheim bereits seit dem Jahr 2000 austrägt. Die Sportlerinnen und Sportler können in den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Ballwurf/Kugelstoßen und der traditionellen TV-Runde (254 Meter) antreten. Es handelt sich jedoch nicht um einen klassischen Mehrkampf, denn sämtliche Disziplinen werden einzeln „abgerechnet“. Demnach müssen die Teilnehmer auch nicht alle Disziplinen bestreiten, sondern können sich auch nur für ihre Paradedisziplinen anmelden. Entscheidend ist die Gesamtwertung der beiden Wettkampfabende.

In jeder Altersklasse und in jeder Disziplin wird schließlich der Sieger ermittelt – ganz nach dem Vorbild der Profileichtathletik, die dieses Prinzip 1993 mit den „Golden Four“ (seit 2010 „IAAF Diamond League“) eingeführte. Nicht zuletzt wegen der „Preisgelder“ ist dieses Sportfest bei den jungen Sportlern sehr beliebt. Zwar schüttet der TV Kleinniedesheim keine 20 Kilogramm Gold, wie einst bei den „Golden Four“, an die Gesamtsieger aus. Aber jeder Teilnehmer erhält eine Medaille und eine Urkunde. Die Sieger jeder Altersklasse und jeder Disziplin erhalten zusätzlich einen Pokal.

Funktionieren kann ein solches sportliches Event nur mit einer Vielzahl an freiwilligen Helferinnen und Helfern – etwa 60 an der Zahl. Nur deshalb kann ein reibungsloser und strukturierter sportlicher Ablauf gewährleistet werden. Ebenso helfen zahlreiche Spenden bei der Beschaffung der Pokale. Der TV Kleinniedesheim freut sich auch dieses Jahr nicht nur auf eine rege sportliche Beteiligung, sondern auf eine Vielzahl an Zuschauern und Ehrengästen, welche die jungen Sportleranfeuern, sodass diese sich „ganz groß“ fühlen können. Für Essen und Getränke ist selbstverständlich durch den Veranstalter gesorgt.