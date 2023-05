Zweimal erwischte die Polizei am Dienstag und Mittwoch Autofahrer, die trotz Drogenkonsums am Steuer saßen. Unter dem Einfluss von Rauschmittel war ein 38-Jähriger mit seinem Renault unterwegs, als der Wagen von Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A6, Anschlussstelle Frankenthal, am Dienstagmorgen, 8 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei zeigte der Fahrer laut Bericht deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht: Der Mann stand unter dem Einfluss von THC. Am Mittwoch um 9.50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Audi auf der A61, Parkplatz „Auf dem Hirschen“, Gemarkung Heßheim. Der 23-jährige Fahrer wirkte laut Bericht bei der Kontrolle sichtlich nervös und zeigte deutlich drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest bestätigte, dass er unter dem Einfluss von THC stand. Daraufhin räumte der junge Mann ein, in den letzten Tagen mehrere Joints geraucht zu haben.