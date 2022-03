Einen gebrochenen Oberschenkel hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 47 zwischen Worms und Monsheim davongetragen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann in einer Kurve offenbar durch überhöhte Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzte. Er kam in ein Krankenhaus. Die B47 war nach dem Unfall einseitig für zirka eine Stunde gesperrt.