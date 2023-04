Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich zwei Premieren gab es am Freitag im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis 4: Bei der ersten Zusammenarbeit mit dem Verein Musik und Kultur (MuK) Weisenheim am Sand ging erstmals das „Flying MuK“, bei dem Musiker an verschiedenen Orten in Weisenheim spielen, live ins Netz.

Zusammen mit seinem Kollegen Vincent Priebe ist Phillip Hahn für das Streaming der „Flying Muk meets After Work“ zuständig, die der MuK Weisenheim am Sand aus dem Gleis 4 in Frankenthal