Nach 34 Jahren, vier Monaten und zwei Tagen ist bei den Vogelfreunden 68 Flomersheim eine Ära zu Ende gegangen: Rüdiger Eichert hat die Verantwortung als Vorsitzender an Kai- Uwe Gaub weitergegeben. Er wurde bei der Hauptversammlung zum Vereinschef gewählt.

Gaub ist nach Angaben der Vogelfreunde seit neun Jahren Mitglied des Vereins. Er beschäftige sich mit der Zucht verschiedener Farbkanarienrassen. Rüdiger Eichert trete aus Altersgründen in die zweite Reihe zurück. Er wünschte dem neuen Vorsitzenden „Glück und Geschick für die zukünftigen Aufgaben“.

Fachmann für Farbkanarien

Eichert habe sich große Verdienste erworben, betont der Verein in einer Pressemitteilung. Als Experte in der Farbkanarienzucht sei er für Vogelliebhaber in ganz Deutschland ein gefragter Ratgeber. Elfmal Vereinsmeister, vielfacher Landesverbandsmeister, 50-facher deutscher Meister und Vizeweltmeister – diese Titel sprechen für Eicherts züchterisches Wissen. Außerdem habe er den Verein im Landesverband und beim Deutschen Kanarienzüchter-Bund vertreten.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Absagen planen die Vogelfreunde 68 Flomersheim in der TuS-Halle eine Ausstellung im November und eine Börse im Dezember.