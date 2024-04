Unter anderem wegen versuchter Erpressung muss sich ein 50-jähriger Ludwigshafener ab Montag, 15. April, 9 Uhr, vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwischen Januar 2022 und Mai 2023 in Ludwigshafen jeweils in stark alkoholisiertem Zustand mehrere Straftaten begangen zu haben.

Der heute 50-Jährige soll unter anderem seine Mutter mehrfach schwer beleidigt und von ihr Geld verlangt haben. Dabei habe er ihr sogar gedroht, sie zu töten. Auch weitere Personen, darunter Polizeibeamte, soll er beleidigt haben und in einem Fall auf einem Supermarktparkplatz mit einem Messer in der Hand auf einen Passanten zugegangen sein. Laut einer Pressmeldung des Gerichts ist der Ludwigshafener mehrfach vorbestraft. Zu den Vorwürfen hat er sich bislang nicht geäußert.

Laut Staatsanwaltschaft leidet der Mann unter einer Psychose. Weil er betrunken war, sei er zudem in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Da sie die Gefahr sieht, dass der 50-Jährige weitere gefährliche Straftaten begehen könnte, beantragt sie die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Fortsetzungstermine: 19. April (9 Uhr), 24. April (10 Uhr), 13. und 16. Mai (jeweils 9 Uhr).