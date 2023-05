Die für den TuS Gerolsheim startende Vanessa Neber hat bei den deutschen Kegel-Meisterschaften in der Altersklasse U18 in Eppelheim die Bronzemedaille geholt.

Vanessa Neber blieb im Vorlauf mit 573 Kegel und dem bis dahin fünften Platz in Schlagdistanz zu den verbleibenden vier Konkurrentinnen. Am Finaltag legte die Keglerin des TuS Gerolsheim noch mal eine Schippe auf den Vorlauf mit 577 Kegel drauf und sicherte sich am Ende Platz drei.

Laura Nickel sicherte sich im Vorlauf mit 553 Kegel den zehnten Platz und damit das Finalticket . Dort konnte sie sich mit 541 Kegel zwar nicht verbessern, doch der bedeutet die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft 2024.

Wagners Bestleistung

Im U18-Mannschafts-Wettkampf trumpfte Vanessa Neber anfangs ebenfalls auf. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 605 Kegel brachte sie ihr Team in Führung. Doch die konnten Kim Linner (KV Grünstadt 1975, 492 Kegel), Lena Jahreiß (ESV Pirmasens, 501) und Laura Marie Nickel (TuS Gerolsheim, 516) mit 516 Kegel nicht verteidigen. Am Ende reichte es mit Rang fünf nicht ganz für einen Treppchenplatz.

Mit Tim Wagner schlug sich ein Gerolsheimer Nachwuchskegler wacker. Wagner ging als Gastspieler mit der U14-Mannschaft der TSG Kaiserslautern an den Start und erspielte sich mit 493 Kegel eine neue persönliche Bestleistung. Die Mannschaft belegte den elften Platz.