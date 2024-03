Auf der Landesstraße 453 zwischen Heuchelheim und Dirmstein ist es am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Folge eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall gekommen. An dem überholten Linienbus entstand laut Polizei ein Schaden an der vorderen Fahrzeugseite links. Als Unfallverursacher kommt ein schwarzes Cabrio der Marke Audi in Betracht, das Zeugen der Polizei beschrieben. Das Auto entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf rund 750 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.