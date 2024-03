Am Samstag ist es gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Landesstraße 453 und der Kreisstraße 7 auf der Gemarkung von Heuchelheim gekommen. Nach einer Mitteilung der Polizei sind dabei zwei Personen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizeibeamten missachtete ein aus Richtung Beindersheim kommender 79-jähriger Fahrzeugführer die Vorfahrt eines von links, aus Richtung Heßheim, kommenden Autofahrers. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge zog sich der 28-jährige Pkw-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der 79-jährige Unfallverursacher stand unter Schock und wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Stadtklinik Frankenthal gebracht, so die Polizei. Der Einmündungsbereich war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.