Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einer mehrwöchigen Pause ist die erste Herrenmannschaft der Tischtennisfreunde (TTF) Frankenthal am Wochenende wieder in der Regionalliga Südwest gefordert. Der Aufsteiger muss am Samstag (18.30 Uhr) bei der FT Freiburg antreten, am Sonntag (10.30 Uhr) ist Tabellenführer TTC Bietigheim-Bissingen in der Peter-Trump-Halle zu Gast. Wegen einer Quarantäne-Anordnung im Kreis der Gäste stand das Spiel auf der Kippe.

Martin Roth rechnet sich für sein Team nur in Freiburg etwas aus. Am Sonntag werde Meisterschaftsfavorit TTC Bietigheim-Bissingen den Frankenthalern nur wenige Möglichkeiten zum Punkten