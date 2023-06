Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ist Berlin immer eine Reise wert? Für den Feldhockey-Zweitligisten TG Frankenthal gilt das am Wochenende sicher nur, wenn er die Heimfahrt in die Pfalz nicht mit leeren Händen antritt. Insbesondere am Samstag (16 Uhr) beim TuS Lichterfelde sollte für die Frankenthaler mindestens ein Punkt drin sein. Am Sonntag (12 Uhr) sind die Grün-Schwarzen dann bei Blau-Weiß Berlin zu Gast.

Im Prinzip darf und kann den Herren der TG Frankenthal nichts mehr passieren. Zwei Mannschaften steigen ab, der Abstand zum Drittletzten TuS Lichterfelde und der HG Nürnberg, die auf dem