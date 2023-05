Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die letzten Zweifel daran beseitigen, nicht mehr in den abstiegsgefährdeten Bereich der Zweiten Feldhockey-Bundesliga zu rutschen, wollen die Herren der TG Frankenthal am Wochenende bei ihren Gastspielen in Nürnberg. Doch es fehlen Standardschützen.

Johannes Zurke hat es nicht so schlimm erwischt, wie nach seinem verletzungsbedingten Abgang am vergangenen Wochenende befürchtet. „Es ist nichts gebrochen, allerdings ist sein Fuß so