Manuel Baqué will es noch einmal wissen. Im zweiten Anlauf strebt der 38-Jährige am 9. Juni das Amt des Ortsvorstehers in Studernheim an. In einer Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbands wurde er am Donnerstag einstimmig nominiert.

Vor fünf Jahren, im Mai 2019, war Manuel Baqué Amtsinhaber Karl Ober (SPD) in der Wahl zum Ortsvorsteher unterlegen.