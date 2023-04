Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will seine Höchstspannungsfreileitungen auf Frankenthaler Gemarkung warten und instandsetzen. Konkret geht es um eine 220-/380-kV-Leitung, die das Unternehmen mit Sitz in Dortmund seit 1968 betreibt. Bei den Arbeiten wurde laut Stadt festgestellt, dass es zum Teil keine juristische Übertragung der Nutzungsrechte gibt. Das soll nun nachgeholt werden. Betroffen sind zwei größere und ein kleines Grundstück im Stadtgebiet – in der Industriestraße, nahe der Stadtklinik und Richtung Kräppelweiher – sowie ein kleineres Wegstück im Vorort Mörsch. Gegen eine Entschädigung von knapp 9000 Euro gestattet die Stadt Amprion, die Areale inklusive eines Schutzstreifens von 66 Metern zum Bau, Betrieb und zur Unterhaltung der Trassen zu nutzen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Vorgehen am Dienstag zugestimmt.