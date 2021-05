Das Strohhutfest fällt in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge pandemiebedingt aus, auf den inzwischen obligatorischen Button muss trotzdem niemand verzichten. Das Sammlerstück ist ab Freitag, 21. Mai, für zwei Euro pro Stück im Frankenthaler Einzelhandel erhältlich.

Das Motiv greift das Thema Corona auf. „Natürlich sind wir zutiefst betrübt, dass es auch in diesem Jahr kein Fest in Frankenthal geben wird. Darum haben wir uns überlegt, dann wird es in diesem Jahr ein Strohhut-ohne-Fest“, sagt Ideengeber Thorsten Scheller, der die Stadt seit einiger Zeit beim Zusammenstellen des Programms für die Festtage unterstützt. Stephan Finke hat nach Angaben der Verwaltung die Gestaltung übernommen.

Zehn Geschäfte machen mit

Verkauft wird der Button ab 21. Mai in zehn Geschäften: „Wir danken unserem Frankenthaler Einzelhandel für die einzigartige Unterstützung. Besonders in dieser schweren Zeit ist dies keine Selbstverständlichkeit. Wir hoffen alle auf das kommende Jahr, wenn es hoffentlich wieder heißt: In Frankenthal ist Strohhutfest – Innenstadtbelastungstest“, zitiert die Stadt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in ihrer Pressemitteilung.

Auflage erhöht

Die Auflage beträgt demnach ausnahmsweise in diesem Jahr 11.111 statt der sonst üblichen 10.000 Stück. Sponsor des Strohhutfestbuttons sei erneut die Sparkasse Rhein-Haardt. Der Erlös des Verkaufs kommt den Frankenthaler Vereinen zugute, die üblicherweise auf dem Strohhutfest vertreten sind. „Jeder verkaufte Button zählt – in der Pandemie gilt das umso mehr! Die Frankenthaler Vereine freuen sich über jede Unterstützung“, betont Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU).

Die Verkaufsstellen im Einzelhandel: Einhorn-Apotheke, Hotel Central, Zottelbär und Lesemaus, Kaufhaus Birkenmeier, Kisling, Metzgerei Büchele, Edeka Stiegler, Euronics Fürst-Helbig, Fein-Stick und Blumen Baro.