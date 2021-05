Die Abenheimer Ortsvorsteherin und Wormser CDU-Vorsitzende Stephanie Lohr will die Nachfolge von Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek antreten. Der Christdemokrat geht am 1. November in Ruhestand. Sein Nachfolger wird am 7. Juli vom Stadtrat gewählt. Dem Amt unterstellt ist im Rathaus das Dezernat II (Ordnung und Sicherheit), einschließlich der Entsorgungsbetriebe. In einer gemeinsamen Sitzung von Stadtratsfraktion, Kreisvorstand und allen Ortsvorsitzenden der Partei sei ihr am Mittwoch das Vertrauen ausgesprochen worden, teilt die 37-jährige Juristin mit. Ihre Bewerbung bei der Stadtverwaltung will die ehemalige Landtagsabgeordnete in den kommenden Tagen einreichen.