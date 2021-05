Großer Erfolg für Steffen Schaudt: Der Spitzenspieler des TC Mörsch gewann den Seniors Technology Cup des TTC Waldhaus Altlußheim in der Altersklasse Herren 40. Für die Mörscher Miriam Karch (in Altlußheim) und Benedikt Schneider (in Schifferstadt) reichte es dagegen nicht zum Turniersieg.

Im Endspiel des Seniors Technology Cup in Altlußheim war Steffen Schaudt, die Nummer 137 in der Herren-40-Rangliste des Deutschen Tennisbunds (DTB), an Nummer 3 gesetzt. Im Halbfinale bezwang er den an Nummer 1 gesetzten Andreas Breitrück (TC Grün-Weiss Mannheim), die Nummer 48 der DTB-Rangliste, 6:3, 6:3. Im Endspiel setzte er sich gegen Lokalmatador Niraj Singh 6:1, 6:4 durch, auch wenn er im zweiten Durchgang bei einer 5:1-Führung noch mal etwas wackelte. Am Ende freute er sich über 150 Euro Preisgeld sowie wertvolle Punkte für die DTB-Rangliste.

Karch im Endspiel ohne Chance

Bei den Damen 40 war der TC Mörsch mit Miriam Karch ebenfalls im Endspiel vertreten. Die ungesetzte Spielerin bezwang im Viertelfinale die Nummer 38 der Deutschen Rangliste und Zweite der Setzliste, Heike Schisler (TF Saarlouis-Roden), 6:3, 7:5. In der Vorschlussrunde setzte sie sich 7:6, 6:2 gegen Heike Jonitz (TC SW Bad Dürkheim) durch. Im Finale war Barbara Schmitt (TV Bammental, Nummer 11 der DTB-Rangliste) beim 0:6, 0:6 eine Klasse zu stark.

Schneider Zweiter in Schifferstadt

Einen zweiten Platz gab es auch für Benedikt Schneider (TC Mörsch) bei den Vorderpfalz Open in Schifferstadt in der Konkurrenz der LK 8-17. Nach zwei souveränen Auftaktsiegen bezwang er im Viertelfinale Marius Gramlich (TC RW Worms) 6:3, 6:7, 10:4 und im Halbfinale Till König (TC Schifferstadt) 6:3, 6:0. Auch im Finale hatte Schneider eine Siegchance. Am Ende unterlag er Michael Schwarz (TuS Heiligenstein) knapp mit 1:6, 7:5, 4:10. Einen Mörscher Sieg gab es hier in der Konkurrenz der LK 14-23 durch Tobias Aholinger, der Finalgegner Colin Luginsland (TC Weiss-Rot Speyer) mit 6:0, 6:1 besiegte.