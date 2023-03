Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Seelsorgeteam der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit steht eine personelle Veränderung an. Der Leitende Pfarrer Stefan Mühl verlässt Ende August seine bisherige Wirkungsstätte und übernimmt nach dreimonatiger Sabbatzeit am 1. Dezember die Pfarrei Heilige Edith Stein in Schifferstadt.

„Für mich ist nach nunmehr fast zwölf Jahren in Frankenthal die Zeit für einen Wechsel gekommen“, heißt es in einem auf der Homepage veröffentlichten Brief