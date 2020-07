Entspannte Konzerttage mit „Musik im Garten“ verspricht die gleichnamige Veranstaltung, die Ende August im Garten des Frankenthaler Kunsthauses stattfindet. Zwischen 22. und 29. August gibt es dort an vier Tagen Soul, Latin, Swing, kultige Schlager und die beliebten Songs aus der „Mundorgel reloaded“-Reihe zu hören. Ganz ohne Corona-Regeln geht es aber auch dort nicht.

Los geht das Programm von „Musik im Garten“ am Samstag, 22. August, um 19 Uhr mit dem Duo 2Motion. Christian Stockert, der in Ludwigshafen geboren und in Bobenheim-Roxheim aufgewachsen ist, und Gundy Keller haben Soul-Cover im Gepäck. Die Ankündigung verspricht „eine abgefahrene Gitarrensynthesizer-Elektronik“ und tolle Sounds der Akustikgitarre.

Mit der Track4-Big-Band der IG Jazz Frankenthal geht es dann am Sonntag, 23. August, 11 Uhr, weiter. Unter der Leitung von Christian Schatka spielt die Amateur-Big-Band, die 2016 gegründet wurde, Latin, Swing und Funk. Bei den Frankenthaler Kulturtagen und den Jazztagen stand die Truppe bereits auf der Bühne. Für die Gesangsnummern im Garten des Kunsthauses will Sängerin Gabi Kipper sorgen, die auch als Stimme der Blue-Bird-Big-Band in Speyer bekannt ist.

Kultige Schlager aus den 60ern und 70ern

Eine Woche später kommen Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen in den Kunsthaus-Garten. Die 70er-Jahre-Schlagertruppe aus Frankenthal gibt am Freitag, 28. August, ab 19 Uhr Hits der 60er- und 70er-Jahre zum Besten. Sie versprechen eine „nostalgische Reise“ und eine Mischung aus Disco-Nummern, Gassenhauern und Balladen.

Kult-Songs gibt es auch am Samstag, 28. August, ab 18 Uhr. Auf dem Programm stehen dann die Lieder aus dem kleinen roten Heftchen, dass die Reihe „Mundorgel reloaded“ wieder ins Bewusstsein gerückt hat. „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ und „Die Affen rasen durch den Wald“ sind angesagt. Gemeinsames Singen ist erwünscht, Töne müssen nicht zwingend getroffen werden. Der Spaß steht wie immer bei „Mundorgel reloaded“ im Vordergrund.

Corona-Regeln gelten trotzdem

„Musik im Garten“ wurde in diesem Jahr als Alternative für die abgesagten Ruinenkonzerte sowie den Kunst- und Genussmarkt ins Leben gerufen. Wegen der Pandemie wurden die Veranstaltungen, die vom 6. bis 8. August sowie am 22. August stattgefunden hätten, frühzeitig abgesagt. Die Corona-Bekämpfungsverordnung verbietet solche Großveranstaltungen noch bis mindestens 31. August.

Ganz ohne Corona-Regeln läuft „Musik im Garten“ dennoch nicht ab. Eine Voranmeldung mit Namen, Adresse und Telefonnummer bei Manuela Engel-Heil, Telefon 06233 89456, oder Anita Karolus, Telefon 06233 89527, ist notwendig. E-Mails können gesendet werden an manuela.engel-heil@frankenthal.de oder

anita.karolus@frankenthal.de. Feste Plätze gibt es im Garten nicht. Besucher müssen eine Picknickdecke und bei Bedarf eigene Snacks mitbringen und mit Abstand zu anderen Gruppen im Garten sitzen. Anmeldungen sind für bis zu fünf Personen erlaubt – mehr dürfen auch nicht auf eine Picknickdecke. Um Warteschlangen zu verhindern, sollten Gruppen möglichst zusammen am Kunsthaus ankommen. Die Toiletten im Kunsthaus sind geöffnet, dürfen aber nur mit Mund-Nase-Maske betreten werden.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Spenden für das Kulturzentrum Gleis 4 und die IG Jazz sind erwünscht. Mehr Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de, www.christianstockert.de, www.track4bigband.de, www.rokko-rubin.de, www.kuz-gleis4.de.