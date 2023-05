Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Startgemeinschaften im Staffelbereich hat man sowohl beim LAC Frankenthal als auch bei der TS Germersheim in der Prä-Corona-Vergangenheit schon Erfahrungen gemacht. Die Startgemeinschaft der beiden Vereine in Sachen U18-Sprintstaffel soll langlebiger sein. Am Sonntag ist die Premiere bei den Landesmeisterschaften in der Halle in Ludwigshafen.

Nun, eine Premiere für ein Team mit dem Namen Startgemeinschaft Frankenthal/Germersheim wird die 4x200m-Staffel (hier noch in der U20) am Sonntag nicht sein. „Wir hatten schon einen Lauf. Aber da sind