Für die nach dem Ausscheiden von Monika Röther seit April vakante Stelle des Kaufmännischen Direktors der Stadtklinik Frankenthal gibt es zehn Bewerbungen. Das berichtete Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in der jüngsten Sitzung des Krankenhausausschusses auf Anfrage der CDU-Fraktion, die mit Blick auf die künftige strategische Ausrichtung der Klinik auf eine zügige Wiederbesetzung der Leitungsposition pocht. Die erforderlichen Unterlagen als Grundlage für eine Entscheidung der Findungskommission würden in Kürze zusammengestellt, kündigte der OB an. Den weiteren Zeitplan konnte er jedoch nicht konkretisieren. Die Besetzung der Stelle hänge maßgeblich von den individuellen Verhältnissen der Bewerber ab, so Hebich.