Mithilfe des Massentests am Montag und Dienstag sind in der Stadtklinik Frankenthal weitere Corona-Infektionen bei Mitarbeitern und Patienten entdeckt worden. Das hat die Verwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Demnach wurden zu den vier bereits bekannten Ansteckungen bei Patienten vier weitere festgestellt. Die Anzahl positiv getesteter Mitarbeiter des Krankenhauses ist laut Angaben der städtischen Pressestelle auf insgesamt 15 gestiegen; die meisten von ihnen sind in der Pflege beschäftigt. Von dem am vergangenen Wochenende festgestellten Ausbruch sind nach bisherigen Erkenntnissen unverändert vier Ärzte betroffen, hieß es auf RHEINPFALZ-Anfrage. Aufgefallen waren die Infektionen, weil ein Patient bei seiner Verlegung in eine andere Abteilung positiv getestet worden war. Noch seien aber nicht alle zu Wochenbeginn genommenen rund 1000 Abstriche ausgewertet, so die Auskunft der Stadt. Um sicherzugehen, dass bei dieser Runde keine Infektionen unerkannt geblieben sind, werde es von Freitag bis Sonntag eine weitere Reihentestung geben, erklärte Stadtsprecherin Xenia Schandin. Bis deren Resultat feststeht, hat sich die Klinik einen freiwilligen Aufnahmestopp bis Dienstag, 26. Januar, verordnet. Die Versorgung von Notfällen bleibe aber weiterhin gewährleistet.