Die Stadtklinik rutscht auch in diesem Jahr tief in die roten Zahlen. Fast fünf Millionen Euro Minus könnten am Ende unterm Strich stehen. Das hat mit allzu großem Optimismus, aber auch mit strukturellen Problemen zu tun. Nicht alle Faktoren sind beeinflussbar.

Dass die Annahme eintrifft, unter der die Verantwortlichen in der Frankenthaler Stadtklinik vor einem Jahr den Wirtschaftsplan für 2022 aufgestellt haben – das hätten sich wohl alle gewünscht.